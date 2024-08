Du kan nok en gang prøve Star Citizen gratis

HQ

Star Citizen er et av de spillene som har vært under utvikling i veldig lang tid. I løpet av årene har det samlet inn over 700 millioner dollar, men det ser fortsatt ut til å kreve mer arbeid for å kunne kalle seg ferdig.

Tidligere har det vært flere muligheter til å prøve ut Star Citizen gratis, og det kan du gjøre igjen nå. Frem til 22. august er Star Citizen gratis å spille, og tanken er å samle stemmer om hva som er det beste romskipet i spillet. Og av åpenbare grunner inkluderer denne gratis-perioden alle de 16 romskipene som er tilgjengelige.

"I Ship Showdown stemmer Star Citizen -fellesskapet på sine favorittfartøyer, og i år vil en kortliste med seksten romskip kjempe i ulike kategorier."

"Som en del av feiringen vil alle spillere få gratis tilgang til alle seksten skipene i en begrenset periode, slik at de kan prøve dem før de stemmer."

Så ... prøv spillet på PC, og stem på ditt favorittromskip. Og fortell oss i kommentarfeltet når tror du Star Citizen får en "ekte" 1.0-utgivelse?

Takk, Eurogamer