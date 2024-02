Du kan sannsynligvis få en Playdate nå

HQ

Da minikonsollen Playdate ble avduket, ble den møtt med massiv interesse fra spillere over hele verden, faktisk så stor at det raskt ble gjort 70 000 forhåndsbestillinger. Som du sikkert skjønner, var det ikke nok konsoller til å fylle alle bestillingene, noe som betyr at Playdate-produsenten har jobbet på spreng for å bygge nye systemer for å innfri ordrereserven en stund nå. Nå er dette endelig fullført.

Playdate har gått til X for å bekrefte at forhåndsbestillingene nå er innfridd, og at det finnes en rekke Playdate-konsoller på lager som er klare til å sendes til alle som ønsker å kjøpe en enhet. Nå som det er nok på lager, har Playdate til og med utvidet utvalget av land de leverer til, og 20 nye regioner rundt om i verden kan nå få tak i et system.

Playdate bekrefter også at to nye spill blir en del av plattformens katalog fra og med neste uke: Pullfrog og Oom kommer til det håndholdte systemet, noe som betyr at det nå støtter over 130 unike titler, eller rettere sagt vil gjøre det når disse to kommer 20. februar.

Hvis du ikke har sett en Playdate i aksjon ennå, kan du se en trailer for enheten nedenfor.