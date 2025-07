Du kan se hele den ikoniske Pokémon: The First Movie på YouTube

Hvis du har vært Pokémon-fan lenge, har du sannsynligvis sett noe av animeen også. Kanskje så langt tilbake som da det ble laget en spillefilm i 1998 (som kom til andre regioner kort tid etter) som skildrer hvordan Ash og hans trofaste Pikachu gikk sammen for å stoppe den hevngjerrige Mewtwo. Filmen ble en hit blant fans over hele verden og bidro til å katapultere Pokémon inn i mainstream og inn på den banen der det i dag er en av de største underholdningsfranchisene i verden.

HQ

Ettersom Pokémon har gått på tvers av generasjoner, kan det til og med være mange yngre fans som ennå ikke har sett denne filmen, og hvis det høres ut som deg, har vi gode nyheter, ettersom The Pokémon Company nå har gjort denne filmen tilgjengelig for alle via sin Pokémon TV YouTube-kanal.

Jepp, du kan gå til videosiden og ganske enkelt se hele filmen, som ikke er mye lenger enn mange episoder av TV i disse dager, 74 minutter lang. I henhold til hva den utforsker, kan hele sammendraget sees nedenfor, i tillegg til hele filmen selv i den inkluderte YouTube-videoen.

"Eventyret eksploderer i action med debuten til Mewtwo, en bio-konstruert Pokémon skapt fra DNA-et til Mew, den sjeldneste av alle Pokémon. Etter å ha rømt fra laboratoriet der den ble skapt, er Mewtwo fast bestemt på å bevise sin egen overlegenhet. Den lokker en rekke talentfulle Pokémon-trenere - inkludert Ash og vennene hans - inn i en Pokémon-kamp som aldri før. Mewtwo mot Mew. Superkloner mot vanlige Pokémon. Det er det ultimate oppgjøret ... med hele verdens fremtid på spill!"