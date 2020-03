Du kan skyte deg gjennom Doom Eternal på under 90 minutter

Doom Eternal er rett rundt hjørnet, så derfor sparker vi i gang en stor videoserie i fire deler for å gjøre deg klar for spillet. I de fire videoene forteller vi dere mer...

Rapperen Ice-T hater virkelig plattformingen i Doom Eternal

den 23 mars 2020 klokken 14:59 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Doom Eternal kom forrige uke, og har fått storslåtte anmeldelser fra anmeldere verden over. Dette er for oss en tidlig contender for årets Game of the Year-avstemning,...