Du kan søke på en stilling som nattevakt på Freddy Fazbear's Pizza

HQ

Har du noen gang spilt et Five Nights at Freddy's-spill eller kanskje sett traileren til den kommende filmen og tenkt: "Jeg kunne godt tenke meg å jobbe på Freddy Fazbear's Pizza"? I så fall har vi gode nyheter til deg, for nå kan du søke om å gjøre nettopp det.

I et nytt innlegg på X er det nemlig delt et telefonnummer som gir interesserte fans muligheten til å søke på jobben som nattevakt på den beryktede pizzarestauranten.

Stillingsannonsen beskriver til og med hva som forventes av søkeren, og nevner blant annet overvåking av kameraer, utstyr og animatroniske figurer. Det kreves ingen tidligere erfaring for jobben, men det er en ganske urovekkende ansvarsfraskrivelse som sier at "Freddy Fazbear's Pizza er ikke ansvarlig for eventuelle skader, dødsfall eller lemlestelser som kan oppstå."

Unødvendig å si at dette er en fiktiv stillingsannonse, heldigvis ...