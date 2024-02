Du kan spille Dying Light 2: Stay Human gratis på Steam denne helgen.

HQ

Etter lanseringen av Reloaded Edition tidligere denne uken er Dying Light 2: Stay Human nå gratis å spille på Steam denne helgen.

Den gratis prøveperioden varer fra nå og frem til mandag 26. februar kl. 18.00 GMT, og inkluderer en gratis velkomstpakke som blir liggende i lageret ditt.

All fremgang i løpet av prøveperioden vil bli overført til hovedspillet, hvis spillerne bestemmer seg for å kjøpe det på et senere tidspunkt. Reload Edition, som inneholder all DLC som tidligere er utgitt til spillet, er også nedsatt med 50 %.

"Det finnes ikke noe bedre tidspunkt å hoppe inn i spillet enn nå", sier Techland. "Den nye utgaven inneholder alle de beste og siste oppdateringene, den første historie-DLC-en kalt Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties, skytevåpen, brettoppdrag, Survivor-oppdrag og mye mer"!