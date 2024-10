Du kan teste de nye Witcher- og Cyberpunk-spillene når CD Projekt Red åpner for en ny spilltestordning Dessverre for oss europeere må du være basert i USA for å få denne muligheten.

HQ CD Projekt Red åpner dørene for en ny gruppe spilltestere. Denne muligheten er først og fremst tilgjengelig i USA, men hvis du er basert i Polen, kan du alltid reise til studioets hovedkontor. Det er også verdt å merke seg at du må befinne deg i eller være klar til å reise til Boston, Massachusetts for aktiviteter på stedet. Men hvis stedet passer, og du er minst 16 år gammel og har en lidenskap for spill, kan du få sjansen til å spillteste de nye Witcher- og Cyberpunk-spillene. CD Projekt Red vil også sjekke spillerprofilen din for å se om den stemmer overens med det de er ute etter. Hvis du vil melde deg på eller bare lese mer om spilltestene, kan du gjøre det her. CD Projekt Red kunngjorde også nyheten på sin X/Twitter-side, som raskt har blitt involvert i en merkelig kommentarkrig. Så hvis du trenger din daglige dose av internettkrangling, kan du gå dit også.