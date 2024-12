Du må oppdatere Stadia-kontrolleren din snart hvis du vil fortsette å bruke den

HQ

Hvis du kjøpte Stadia da den først ble lansert, vil du huske at pakken i hovedsak besto av en kontroller og en Chromecast. Men Googles satsing varte ikke lenge, og etter litt over et år begynte de å si opp utviklerne sine og begrense støtten.

Etter to og et halvt år fikk Google nok og bestemte seg for å legge ned tjenesten helt. Spillutgiftene ble refundert, og de som hadde kjøpt pakken satt igjen med bare Chromecasten og en kontroller som ikke lenger tjente noe formål.

Eller ... sistnevnte er ikke helt sant, fordi det er mulig å gjøre kontrolleren om til en Bluetooth enhet ved hjelp av en oppdatering. Opprinnelig var dette tilbudet gyldig til 31. desember 2023, men Google forlenget det til 31. desember 2024.

Som du vet er dette ganske snart, og vi bør sannsynligvis ikke forvente noen ytterligere utvidelse av denne muligheten. Så hvis du vil fortsette å bruke Stadia-kontrolleren din, har du noen uker på deg til å oppdatere den. Gå til denne lenken og få det gjort gratis, slik at du kan fortsette å spille med denne overraskende vellagede kontrolleren.

Takk, Resetera.