Du spiller som vampyrene Dr. Jekyll og Mr. Hyde i The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker tar noen store skritt for å prøve å distansere seg fra gamle rollespill. Selv om omgivelsene og vampyrtemaet kan virke kjent ved første øyekast, er det noen forskjeller du må være klar over, spesielt når det gjelder spillets hovedperson, Coen.

I en samtale med PCGamer (via GamesRadar) snakket spillets regissør Konrad Tomaszkiewicz om hvordan Coen vil være veldig mye som en Dr. Jekyll og Mr. Hyde-type karakter. "Det er på en eller annen måte interessant, denne dualiteten til helten, som vi for eksempel kjenner fra Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Det er noe som er velkjent i popkulturen, men som ennå ikke er utforsket i spill. Det gir deg et annet lag til disse ikke-virkelighetene, og jeg tror det ville vært ganske interessant fordi ingen har gjort det ennå. Og så får vi se hva folk synes om det," sier han.

Mens du om natten vil ha alle vampyrens voldsomme krefter, vil du om dagen føle deg en anelse svakere, for selv om Coen ikke eksploderer når solen berører ham, vil han være litt svakere. Ifølge Tomaszkiewicz handlet det mest om å sørge for at vi ikke følte oss som en superhelt hele tiden.

"Jeg følte at jeg ville lage et spill som ikke skulle være et spill om en vanlig superhelt, som vi kjenner fra Marvel-filmer og så videre. Det er vanskelig å lage de historiene fordi du [bare] er sterkere og sterkere og sterkere," sa han. "Jeg søkte etter en idé til helten, som skulle være nær bakken - eller jordet - og som måtte løse ting på en annen måte."

Liker du ideen med denne karakterdesignen?