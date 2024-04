Du trenger ikke å ha sett alle MCU-prosjektene for å forstå Deadpool & Wolverine

HQ

Med mer enn 20 filmer offisielt knyttet til MCU, kan det være ganske skremmende for nyere fans å ville se hva alt oppstyret handler om med dette utvidede superheltuniverset. Men Deadpool & Wolverine ønsker å bryte trenden med at man må ha sett flere titalls filmer og TV-serier for å forstå noe og få mest mulig ut av det.

Det mener i hvert fall regissør Shawn Levy. I en samtale med AP News sa Levy at du ikke trenger å gjøre lekser på forhånd. "Jeg har laget denne filmen med en sunn respekt og takknemlighet overfor den rabiate fanbasen som er helt inne i mytologien og historien om disse karakterene og denne verdenen. Men jeg ville ikke forutsette det. Denne filmen er laget for å underholde, uten noen forpliktelse til å komme forberedt med forhåndsresearch."

Til tross for at den siste tidens trender peker mot en nedgang i MCU, har folk fortsatt vært interessert i Deadpool & Wolverine. Traileren ble sett av hundrevis av millioner av seere i løpet av de første 24 timene, og den ser ut til å bli en sikker sommerhit når den slippes 26. juli.