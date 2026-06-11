Du trenger ikke å ha spilt Hellblade 1 og 2 for å kunne nyte Senuas "frittstående historie"

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Hvis du så Ninja Theorys kunngjøring på Xbox Games Showcase på søndag og har lurt på om tiden nå er inne for å spille gjennom både Hellblade: Senua's Sacrifice og Senua's Saga: Hellblade II, alt for å forberede deg på ankomsten av Senua i 2027, er den gode nyheten at du teknisk sett ikke trenger det.

Som svar på spørsmål fra fans på sosiale medier er det bekreftet at Senua vil være en "frittstående historie" og at den i utgangspunktet er laget for å være et "godt inngangspunkt for nye spillere".

Ninja Theory forklarer: "Senua forteller en komplett, frittstående historie og er designet som et godt inngangspunkt for nye spillere. Hvis du har spilt de tidligere Hellblade-spillene, vil du kjenne igjen Senua, noen kjente temaer og tilbakevendende karakterer. Men det kreves ingen tidligere erfaring for å forstå historien eller nyte spillopplevelsen i Senua."

I oppfølgingsspørsmål snakket Ninja Theory også om hvorfor spillet heter Senua og ikke Hellblade III, med begrunnelsen at "vi ønsker å signalisere et dristig nytt skritt for Senua inn i action-eventyr-sjangeren", og fordi "dette er en avgjørende historie i Senuas liv, hun er spillets hjerte og sjel."

Bortsett fra at vi vet at Senua vil debutere i 2027 på PC, PS5 og Xbox Series X/S, venter vi på ytterligere informasjon om prosjektet.