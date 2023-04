Du trenger ikke å låse opp Cals Fallen Order-evner på nytt i Star Wars Jedi: Survivor

HQ

Det kan være utrolig frustrerende å måtte lære evner på nytt i en spilloppfølger som du brukte en massiv del av det originale spillet på å låse opp, og heldigvis trender utviklere bort fra å gjøre dette. Vi så det nylig i God of War: Ragnarök, og nå vil den kommende Star Wars Jedi: Survivor gjøre det samme.

Som rapportert av GamesRadar, i denne oppfølgeren, trenger ikke Cal Kestis å låse opp evnene og ferdighetene han tilegnet seg i Star Wars Jedi: Fallen Order, noe som betyr at du bør kunne vie tiden din til å lære nye handlinger og ferdigheter som uten tvil vil hjelpe i kampen mot Empire .

Spillets designdirektør, Jason de Heras, snakket litt om denne avgjørelsen med GamesRadar, hvor han uttalte: "Vi visste at vi ønsket at ferdighetene hans skulle fortsette i Survivor, og det var en av utfordringene. Vi måtte på en måte finpusse fiender for å håndtere hans nye krefter fra starten. "Vi ønsker ikke å ta bort disse trekkene, fordi de føles bra. Du kan ikke gå baklengs, og føle deg som en Padawan. Det må føles at effektnivået er det samme, men du må også nå et annet nivå.

Siden Survivor finner sted fem år etter hendelsene i Fallen Order, gir denne avgjørelsen til og med mening fra et narrativt synspunkt, da Cal sikkert i løpet av den tiden bare har blitt mer tilpasset og dyktig med sine Force krefter og lyssverdferdigheter.

Star Wars Jedi: Survivor lanseres på PC-, PlayStation 5- og Xbox Series-konsoller 28.