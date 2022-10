Du trenger ikke nødvendigvis spille God of War før Ragnarök

HQ

Forum, sosiale medier og Discorden vår har gjort det klart at mange der ute enten har startet eller vurderer en ny gjennomspilling av God of War får å minne seg selv på små og store detaljer i historien. Mange av de som ikke har startet enda begynner nå å få kort tid siden spillet kan være godt over 20 timer langt om du ønsker å se og gjøre alt. Derfor er det kanskje greit at jeg nevner du ikke trenger å ta noen maratonspilløkter eller gå på Youtube.

For God of War: Ragnarök har en kul, relativt kort oppsummering av God of War i hovedmenyen, og av min erfaring gjør den en fortreffelig jobb med å fremheve detaljer man bør vite for å forstå referanser i det kommende spillet. Som om det ikke var nok fikk vi jo også videoen under i forrige uke.