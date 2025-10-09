Du trenger ikke mye plass for å spille Ninja Gaiden 4

HQ

En av de heteste titlene som slippes denne måneden er selvfølgelig Team Ninja og Microsofts kommende Ninja Gaiden 4. Etter at det har gått så lang tid siden forgjengeren, Ninja Gaiden 3, hadde premiere i 2012, fungerer det som en slags myk reboot med en ny hovedperson ved navn Yakumo.

Hvis du er ivrig etter å spille dette, kan du faktisk forhåndslaste spillet akkurat nå (takk XboxEra), og takket være det vet vi nå hvor stort det er ... eller skal vi si lite. For selv om PC-versjonen veier 54,9 gigabyte, er Xbox Series S/X-versjonen bare 36,82 gigabyte - noe som er ganske lite etter dagens AAA-standarder.

Ninja Gaiden 4 vil bli utgitt 21. oktober for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Det vil også være inkludert i Game Pass på lanseringsdagen.