Du vil aldri gjette navnene på Michael og Hollys barn i The Office

Etter at Steve Carrell forlot The Office og forlot rollen som Michael Scott, og tok med seg Amy Ryans Holly, hørte vi egentlig aldri så mye om de to karakterene og hva de foretok seg i livet etter Dunder Mifflin. Vi vet at de slo seg til ro og stiftet familie, men når det gjelder detaljene, kom det aldri noe på TV.

I Jenna Fischer og Angela Martins The Office Ladies-podcast (takk, Variety), der de gir et innblikk i den populære serien, ble det imidlertid nevnt at Michael og Hollys barn faktisk ble navngitt, og ærlig talt kommer du aldri til å gjette hva de heter.

Ifølge paret endte barna opp med å hete Chebonshur og Lowshebin, og når det gjelder hvordan disse navnene ble til, nevnte Ryan også i en spesiell cameo at Michael ga barna navn "basert på følelsen han hadde da han så dem for første gang." Dette forklarer mye.

Siden The Office er avsluttet nå, og det ikke er noen planer om å fortsette med disse karakterene, er det svært usannsynlig at vi noen gang får se Chebonshur og Lowshebin på skjermen.