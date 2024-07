Du vil aldri se en Game Over-skjerm i Dragon Age: The Veilguard

HQ

Dragon Age: The Veilguard blir forhåpentligvis en opptur for BioWare. Studioet har fått en del juling i nyere tid, så det fjerde store Dragon Age-spillet har mye å bære på sine skuldre.

Det er mange fans som ønsker å spille dette spillet, og BioWare ønsker å blidgjøre så mange av dem som mulig, og så, som spilldirektør Corinne Busche fortalte Game Informer, er det alternativer "for å sikre at spillere med alle evner kan dukke opp."

I Dragon Age: The Veilguard, vil du kunne velge Storyteller, Adventurer og Nightmare vanskelighetsgrad. Det tredje alternativet kan ikke endres om det viser seg å bli for vanskelig, mens de to andre kan veksles mellom i løpet av en gjennomspilling. Det finnes også Unbound, som lar deg endre vanskelighetsgraden etter eget ønske og gir noen interessante alternativer, som å fjerne spillerdød, øke skadeeffekten din og senke fiendens helse slik at de lettere går ned.