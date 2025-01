Du vil fortsatt kunne få Citadelle des Morts-belønningen for tidlig fullføring frem til slutten av sesong 1

HQ

Når en Directed Mode ankommer i Call of Duty: Black Ops 6s Zombies -modus, betyr det slutten på at spillerne kan tjene belønningene for tidlig fullføring for kartets påskeegg. For Citadelle des Morts vil dette imidlertid ikke være tilfelle, ettersom kartet får sin Directed Mode i dag, men vil beholde belønningene for tidlig fullføring til slutten av Season 1, alt for å ta hensyn til nye feilrettinger som har gjort sin ankomst.

Dette har blitt bekreftet i et X-innlegg som sier: "Zombies PSA: Regissert modus for Citadelle des Morts lanseres 3. januar kl. 9 PT, men ikke bekymre deg hvis du ikke har tjent belønningene for tidlig fullføring ennå!

"Vi har noen Main Quest-feilrettinger som kommer med denne oppdateringen også, så vi forlenger fristen til slutten av sesong 01".

Hvis du ikke har slått påskeegget ennå, vil du kunne løpe gjennom Directed Mode for å lære deg komplikasjonene om nødvendig, før du kan prøve standardversjonen uten hjelpemidler for å få belønningene før den andre sesongen kommer i slutten av måneden.

