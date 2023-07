Du vil kunne fullføre Star Wars Outlaws, sier utviklerne.

HQ

Ifølge utviklerne av Star Wars Outlaws vil spillet ikke være en utrolig lang, ugjennomførbar tittel, men en som vi kan fullføre selv med sitt gigantiske omfang.

I en samtale med IGN sa kreativ leder Julian Gerighty at spillet ikke er for stort, og definerte for stort som "et spill som folk ikke klarer å spille, nyte og fullføre".

Han fortsatte: "Målet vårt er å få folk inn i et veldig tett, rikt eventyr i en åpen verden som de kan utforske i sitt eget tempo. Så det er absolutt ikke et 200- eller 300-timers episk rollespill som ikke kan fullføres. Dette er et veldig fokusert action-eventyrrollespill som tar folk med på en tur, og som er veldig overkommelig."

Måten Ubisoft håndterer dette på, er ved å se hvert eneste store område fra et karakterperspektiv. "Ja, vi bygger åpne verdener, vi bygger travle byer og kantiner og vidåpne sletter, men vi prøver alltid å tilnærme oss det fra et karakterperspektiv", forklarer narrativ direktør Navid Khavari. "Vi innser at dette kan være Kay Vess' første besøk på en planet som Toshara, som vi har skapt for dette. Så vi tenker alltid på å smelte det narrative elementet sammen med spillet."

I dag, når et spill sies å være rundt 100 timer langt, synes jeg det er vanskeligere å bli hypet for det tallet med tanke på hvor lite tid vi alle har. Det finnes selvsagt en og annen perle som suger deg inn i flere titalls timer, men det er godt å vite at vi slipper å forholde oss til at skalaen er for stor i Star Wars Outlaws.