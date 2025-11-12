Du vil kunne se The Game Awards på Amazons Prime Video

HQ

Fans av Geoff Keighleys videospillhendelser vil vite at de kan strømme til Twitch, YouTube, og til og med sosiale medieplattformer som X, Facebook og Instagram, og også Steam for å fange showene, men for vinterens The Game Awards, vil det være enda et hjem for handlingen.

Keighley har avslørt at The Game Awards 2025 blir den første som også vil bli sendt på Amazons strømmetjeneste, Prime Video. Når handlingen begynner, tidlig fredag 12. desember for oss i Storbritannia og Europa, vil du kunne finne showet på

Prime Video i mer enn 200 land rundt om i verden.

Årets show forlater YouTube Theater i Los Angeles for i stedet å bli avholdt på Peacock Theater i byen, og når det gjelder det nøyaktige tidspunktet det begynner, er det satt til å starte kl. 1:00 GMT / 2:00 CET den 12. desember, med et kort pre-show planlagt rett før der en håndfull mindre avsløringer og priser vil bli delt ut.