Du vil kunne spille Warhammer 40,000: Space Marine VR i oktober

Det ligger an til å bli en veldig stor høst for Space Marine fans, da ikke bare Warhammer 40,000: Space Marine II kommer i september, men Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax debuterer måneden etter.

Dette har blitt bekreftet under Warhammer Skulls Showcase, der Games Workshop og skaperen Zero Latency har avslørt at den virtuelle virkelighetsopplevelsen vil bli lansert en gang i oktober måned. Vi er faktisk ikke sikre på den faste datoen, men vi har i det minste en måned på kalenderen vår å sirkle nå.

Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax I oktober vil Virtual Reality være tilgjengelig på Zero Latency rundt om i verden, så husk å sjekke ut hvor ditt nærmeste utstillingssted ligger hvis du har tenkt å prøve denne opplevelsen i høst.