Du vil snart kunne bruke gamle XP-tokens i Call of Duty: Black Ops 6

Da Call of Duty: Black Ops 6s første sesong ble lansert i forrige uke, kom den med en funksjon som gjorde det mulig for spillere å bruke eldre XP-tokens. Selv om dette faktisk ikke var en funksjon, var det en feil som Treyarch snart knuste, noe som førte til litt opprør fra fans som følte seg lurt at de ikke kunne bruke XP-tokens opptjent i tidligere Call of Duty titler i 2024s avdrag. Dette opprøret har ført til at utvikleren har gått tilbake og publisert en uttalelse der den bekrefter at en løsning er på vei, slik at XP-tokens kan innløses for å hjelpe deg på vei gjennom gradene og utjevning av våpen og kamppass.

I en uttalelse om X legger Treyarch til: "Vi innser hvor mye spillerne setter pris på å kunne løse inn eldre XP-tokens i både BO6 og Warzone, så vi tester for øyeblikket en måte å implementere denne endringen riktig i en fremtidig oppdatering. Dette gir oss tid til å sikre at stabiliteten opprettholdes før vi gjeninnfører denne funksjonen."

Inntil videre vil du bare kunne bruke disse gamle tokens i Warzone, men hvis du aktiverer dem i Warzone og deretter bytter tilbake til Black Ops 6, vil tokens fortsatt gjelde. Forhåpentligvis vil det ikke ta lang tid før tokens blir gjort tilgjengelig på Black Ops 6, noe Treyarch lover å oppdatere oss om denne uken.