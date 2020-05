Dual Universe ser imponerende ut i ny trailer

Vi snakker ofte om Star Citizen og No Man's Sky når det handler om univers fylt til randen med planeter å utforske, spillere å møte og ting å bygge, men faktisk har et konkurrerende spill sakte men sikkert klart å bli en kjemperival til de to spillene.

Dual Universe er for øyeblikket i alpha-fasen, og kan spilles i dag på PC. Det er en MMO, og her får du et gigantisk univers å utforske, romskip å designe, spillere å samarbeide med og masse, masse mer. Faktisk kan du samarbeide med andre om å bygge gigantiske storbyer.

Vi har mottatt en flott ny trailer, som vi anbefaler at du sjekker ut.