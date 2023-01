DualSense Edge har et mindre batteri enn en vanlig DualSense

HQ

Det har tidligere blitt bekreftet av Sony at selskapets nye premiumkontroller DualSense Edge ville ha litt dårligere batterilevetid enn den vanlige DualSense. Men nå som kontrollen er i folks hender, har det blitt avslørt at ikke bare er batterilevetiden verre på grunn av funksjoner, batteriet inni er faktisk ganske mye mindre.

En teardown-video viser hvordan DualSense Edge har et 1050 mAh batteri, sammenlignet med den vanlige DualSense-kontrollens betydelig kraftigere 1,560 mAh. Det skal også nevnes at DualShock for PlayStation 4 hadde et batteri med en kapasitet på 1,000 mAh og fikk hard kritikk for den dårlige batterikapasiteten, noe som førte til hyppig lading.

Den nye kontrolleren er trolig litt mer energieffektiv enn DualShock, men inneholder samtidig også flere funksjoner og TechRadar rapporterer " omtrent syv timers spill" før de ble tvunget til å lade DualSense Edge.

Hva synes du om den relativt korte batterilevetiden? Føles det akseptabelt eller bør det være bedre gitt kontrollerens prislapp på € 239.99 / £ 209.99?