Duke Nukem blir film fra Cobra Kai-skaperne

Vi har ikke akkurat hatt mangel på filmer og serier basert på kjente spilluniverser de siste årene, så det bør vel egentlig ikke overraske at en av spillverdens mest kjente figurer også får muligheten på det store lerretet.

The Hollywood Reporter avslører at Legendary Entertainment har gått sammen med Cobra Kai-skaperne Josh Heald, Jon Hurwitz og Hayden Schlossberg for å lage en Duke Nukem-film. Prosjektet er fortsatt i en såpass tidlig fase at de ikke har funnet en forfatter engang, så det skal bli interessant å se hvem som får ansvaret. Her snakker vi tross alt om et univers som vil kunne skape sterke reaksjoner i disse dager. Samtidig får vi se om John Cena fortsatt skal spille hovedrollen nå som karrieren virkelig har skutt i været.