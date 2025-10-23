Dumb Ways to Die kommer til PC og konsoll med det tåpelige partyspillet Dumb Ways to Party

Som en del av Galaxies Autumn Showcase 2025 avslørte utvikleren PlaySide Studios at den vil bringe Dumb Ways to Die -serien til PC og konsoller i 2026. Dette vil være i form av en ny del kjent som Dumb Ways to Party, og ja, dette vil være et eksentrisk og dumt festspill innrammet som et sprøtt gameshow.

Her skal opptil fire spillere kjempe mot hverandre i en serie på 40 minispill der målet er å slå hverandre. Dette vil være mulig i enten online flerspiller eller sofa co-op, og handlingen vil støtte spill ved hjelp av noen serieikoner, som Numpty, Botch, og Clod. Spillet er bygget i 3D og bruker Dumb Ways to Die artstyle, og vi blir fortalt at ting vil bli gjort enda mer hektiske gjennom introduksjonen av uforutsigbare gjenstander.

Dumb Ways to Party har ikke en lanseringsdato utover 2026, men vi vet at det vil lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, og Nintendo Switch 1 og 2. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.