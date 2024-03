Dune: Awakening gir oss et innblikk i hvordan man overlever på Arrakis i en ny trailer.

HQ

Med utgivelsen av Dune: Part Two, virker det som et godt tidspunkt å kapitalisere på den nylige interessen for Frank Herberts verk. I tillegg til filmen ser vi noen brettspill og et nytt videospill på Dune: Awakening.

Den første traileren for Dune: Awakening viser hva vi kan forvente å finne i overlevelses-MMO-et. Du starter med ingenting i Arrakis' harde ørken, og du må jobbe hardt for å bygge opp din egen ørkenmakt, men det er mulig.

Som i alle andre overlevelsesspill er målet her å bygge opp ressursene og basen din til du trives, selv i det barske landet Dune. Ta en titt på traileren nedenfor, og hold utkikk etter mer informasjon på Dune: Awakening.