Dune har flest Bafta-nominasjoner

Filmbransjen elsker å feire seg selv, og snart utdeles det enda en gang statuer til dyktige manusforfattere, regissører og skuespillere når BAFTA Film Awards 2022 går av stabelen 13. mars.

British Academy of Film and Television Arts deler ut priser i 25 kategorier, og Denis Villeneuves Dune er nominert til elleve av dem. Dermed har sci-fi-filmen tre nominasjoner mer enn westernfilmen The Power of the Dog, som også tippes som en mulig vinner av beste film. Det historiske dramaet Belfast har fått seks nominasjoner og er med i løpet.

De øvrige nominerte til beste film er den sterkt omdiskuterte Don't Look Up samt Licorice Pizza. Prisen ble i fjor vunnet av Nomadland.

Den norske filmen Verdens verste menneske er nominert i kategorien "Best Film not in the English Language".