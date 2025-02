Dune: Messiah begynner innspillingen i juni

HQ

Selv om det først så ut til at regissør Denis Villeneuve ville trekke seg tilbake fra sanden på Arrakis for en stund etter utgivelsen av Dune: Part Two, har han siden bekreftet at han skal jobbe med å filmatisere Frank Herberts neste bok, Dune: Messiah.

Nå ser det ut til at det går svært raskt med å få Dune: Messiah i gang, ifølge Deadline. Filminnspillingen vil tilsynelatende begynne i juni i år, i stedet for å starte i 2026. Med tanke på at filmens potensielle lanseringsdato er satt til midten av desember neste år, gir dette god tid til produksjon og etterarbeid, med mindre Villeneuve virkelig går all-out med effektene sine.

Dette blir slutten på Villeneuves trilogi, ettersom han ser det som slutten på Pauls historie i Dune. Men med tanke på at det finnes flere bøker i Herberts univers, vil vi kanskje få se en annen regissør på Arrakis' sand i fremtiden.