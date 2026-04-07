Dune: Part Three blir den korteste filmen i Denis Villeneuves trilogi

Dune: Part Three er annonsert som den episke avslutningen på Denis Villeneuves Dune-saga, og ser ut til å bli sin tids The Return of the King. Med A-skuespillere, en utrolig storslått verdensbygging og scenografi, og forhåpentligvis nok Oscar-agn til å vinne gull til Timmy Tim, ser det virkelig ut til at Dune: Part Three kommer til å bli en episk filmopplevelse. Men den blir også kortere enn de to første filmene.

Som det fremgår av det offisielle IMAX-nettstedet (takk, GamesRadar+), varer Dune: Part Three i to timer og tjue minutter. Dette høres kanskje ut som mye tid, men det er allerede femten minutter kortere enn Dune (2021), som var to timer og trettifem minutter. Den andre filmen var to timer og førtisju minutter.

For alle som har lest Dune: Messiah-boken som den tredje filmen er basert på, burde ikke dette være så overraskende. Frank Herberts Dune-oppfølger er ikke like opptatt av massive slag som den første boken er, og det blir derfor interessant å se hvordan Villeneuve balanserer kildematerialet med forventningene til filmfansen, som vil at denne filmen skal være større og by på mer drama enn de to første til sammen.