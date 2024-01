Dune: Part Two kan være Timothée Chalamets favorittfilm.

HQ

Denis Villeneuves Dune: Part Two er bare litt over en måned unna. Med premiere 1. mars får vi se Paul Atreides ta opp kampen mot keiseren og de mektige Harkonnens i det som er en av de mest etterlengtede storfilmene utenfor MCU på lenge.

Timothée Chalamet gleder seg til at folk skal få se filmen. Skuespilleren som spiller Paul, sa til og med at det kanskje er den filmen han er mest stolt av i et nylig intervju med Fandango, noe som bare gir oss enda mer lyst til å se den.

Med tanke på Chalamets CV, er det imponerende at Dune: Part Two er den filmen han er mest stolt over. Selvsagt er dette sannsynligvis bare for å få folk hypet, men det er likevel en god indikator på hva vi får i mars.