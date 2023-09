Dune: Part Two sine sandormer er som en intens Uber

HQ

Denis Villeneuve, regissør av Dune fra 2021 og den kommende Dune: Part Two, har sammenlignet det å sitte på en sandorm med en "veldig intens Uber".

I et intervju med Empire Magazine (via SlashFilm) snakket Villeneuve om Dunes mest ikoniske skapninger og om utfordringene med å gi dem liv. Sandormer er selvsagt ikke ekte, men det betydde ikke at skuespillerne og filmteamet måtte gå i lydstudio for å få de perfekte bildene.

"Selv om det ikke finnes ekte sandormer, betyr ikke det at vi må gå til et lydstudio. Vi var ute og filmet sandormer i ekte sol, med ekte vind og ekte støv. Selv om du mangler ett lite element, betyr ikke det at du forkaster hele konseptet med å være ærlig og ekte."

Dune: Part Two har fått en kraftig utsettelse, fra en lansering i november i år til en i mars 2024. Det virker som om Warner Bros. heller vil utsette lanseringen av sin nye film enn å sette seg ned og snakke med arbeiderne som har laget den. Men selv om vi må vente til mars, gleder vi oss likevel til å se noen sandormer i aksjon.