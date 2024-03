Dune-regissøren fra 1984 om innspillingen: "En forferdelig opplevelse"

HQ

I 1984 ble Frank Herberts ikoniske sci-fi-epos Dune forvandlet til en påkostet Hollywood-film, regissert av David Lynch (Twin Peaks), og når han i dag tenker tilbake på den tiden i livet er ikke minnene spesielt rosenrøde.

Tvert imot. I et intervjuklipp fra 2006 som nylig har funnet veien tilbake til internett, forteller Lynch at produksjonen var et rent mareritt, og at studioet slaktet arbeidet hans på klipperomsgulvet, noe som til slutt førte til at Dune floppet og i dag regnes som søppel.

"Jeg solgte meg ut. Det var en langsom død og en forferdelig, forferdelig opplevelse. Jeg angrer på det for alltid. Jeg var veldig naiv."

Hva synes du om Dune fra 1984?