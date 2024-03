Dune ser ut til å komme til Minecraft

HQ

Nå som Dune: Part Two har kommet på kino verden over, har mange fans strømmet til kinoene for å oppleve neste kapittel av Paul Atreides' eventyr på ørkenplaneten Arrakis. Ettersom filmen er i vinden for tiden, har Mojang hintet til det som ser ut til å være en crossover mellom Minecraft og Dune.

På spillets X-konto står det at Mojang nok en gang samarbeider med Legendary og Warner Bros. om noe som er tydelig Dune -inspirert. Det er ikke nevnt nøyaktig hva, men det faktum at teaserbildet fungerer som en referanse til noen av plakatene for Dune: Part Two, virker det ganske klart at crossoveren vil være Dune-relatert.

Hva håper du at denne crossoveren vil inneholde?