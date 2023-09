Dune: Spice Wars forlater Early Access neste uke

HQ

Shiro Games har kunngjort at 4X-strategispillet som foregår på Arrakis, Dune: Spice Wars, offisielt vil forlate Early Access og lanseres som en fullverdig 1.0-tittel allerede neste uke.

I et blogginnlegg med tilhørende FAQ skriver utvikleren at når spillet lanseres i sin helhet 14. september 2023, vil prisen øke litt, fra $/€29,99 til $/€34,99.

I tillegg bekrefter Shiro Games at selv om mod-støtte ikke er tilgjengelig for øyeblikket og heller ikke vil være det i 1.0-utgivelsen, er det mulig at mod-støtte vil bli lagt til senere. Betalt DLC er heller ikke bekreftet, men utvikleren har ikke utelukket at det kan bli aktuelt hvis spillet får en vellykket lansering - foreløpig fokuserer teamet på de planlagte gratisoppdateringene etter lanseringen.

