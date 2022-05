HQ

Dune: Spice Wars er inntil videre en stor suksess for Shiro Games og Funcom, men dette er en Early Access-lansering, og nå avhenger den videre suksessen av hvordan flyten av nytt innhold ser ut herfra. Derfor har Funcom nå presentert et såkalt Road Map via deres hjemmeside, hvor de blant annet avslører at spillet får multiplayer i løpet av sommeren.

Du kan se det nedenfor. Det avsløres imidlertid ingen dato eller periode hvor Shiro forventer at spillet er ferdig.