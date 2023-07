Dune: The Sisterhood fortsetter innspillingen under hele SAG-streiken

Dune: The Sisterhood er snart klar til å gjenoppta produksjonen, og vil fortsette innspillingen i Ungarn selv om SAG-streiken pågår. Som vi rapporterte i går, betyr streiken fra det amerikanske skuespillerforbundet at mange serier, filmer og spill er satt på vent.

Dune-prequelen er et unntak her, ser det ut til, men det er ikke slik at skuespillerne i serien ignorerer streiken. De fleste av skuespillerne er nemlig representert av Equity, en fagforening som ofte forbindes med britiske skuespillere. Equity-skuespillere kan ikke streike i solidaritet med SAG-skuespillere, noe som betyr at produksjonen kan fortsette.

Ifølge Deadline har serien allerede mistet regissøren, en co-showrunner og to av hovedrolleinnehaverne på grunn av urelaterte forhold, og måtte ta en pause i produksjonen i november fordi vinterforholdene i Ungarn var for tøffe til å filme under.

Forhistorien vil vise oss mer om Bene Gesserit, og hvordan de ble dannet av Harkonnen-søstrene. Handlingen utspiller seg 10 000 år før de viktigste hendelsene i Dune-sagaen.