Dungeonborne var det mest populære Steam Next Fest-spillet

Du husker kanskje spillet Dark and Darker, som tok over Steam i fjor og beviste at fansen hadde lyst på en fantasy PvPvE-opplevelse som sendte deg og vennene dine ned i et fangehull for å få tak i tyvegods og forhåpentligvis overleve helt til slutten.

Nå klør Dungeonborne på den kløen. Det mest spilte spillet under Steam Next Fest fikk inn imponerende mange spillere, og utvikleren har vist frem noen av tallene i infografikken nedenfor.

Har du spilt Dungeonborne, og hva synes du om ideen om fantasy-Tarkov?