Dungeons & Dragons: Dark Alliance byr på filmatisk lanseringstrailer

Selv om spillverden har forandret seg er det fortsatt slik at spill som slippes om sommeren raskt vil forsvinne under radaren eller bli glemt som følge av store...

Tuque Games og Wizards of the Coast har ikke snakket like mye om forhåndsbestillinger og slik for Dungeons & Dragons: Dark Alliance som man skulle forvente fra et spill...

Dungeons & Dragons: Dark Alliance-gameplay avslører juni-lansering

den 16 mars 2021 klokken 19:36 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Både Tuque Games og Wizards of the Coast var relativt hemmelighetsfulle da de bekreftet at et actionfokusert Dungeons & Dragons-spill var under utviklingen for en stund...