Tuque Games og Wizards of the Coast har ikke snakket like mye om forhåndsbestillinger og slik for Dungeons & Dragons: Dark Alliance som man skulle forvente fra et spill som bare er litt over fem uker unna. Nå vet vi altså hvorfor.

Microsoft kan avsløre at Dungeons & Dragons: Dark Alliance vil lanseres rett på Xbox Game Pass. Dette gjelder både PC, Xbox-konsollene og Cloud, så da skal det nok ikke bli vanskelig å finne partnere på lanseringsdagen den 22. juni.