Dungeons & Dragons: Dark Alliance-gameplay avslører juni-lansering

Både Tuque Games og Wizards of the Coast var relativt hemmelighetsfulle da de bekreftet at et actionfokusert Dungeons & Dragons-spill var under utviklingen for en stund siden, men det betyr ikke at vi må vente lenge for å se om et slikt spill kan lykkes like bra som Baldur's Gate, Divinity: Original Sin II og gjengen.

For nå har vi fått den første gameplaytraileren fra Dungeons & Dragons: Dark Alliance, og i tillegg til å vise hvordan vi som Drizzt Do'Urden, Catti-brie, Bruenor eller Wulfgar kan bruke ulike våpen og ferdigheter i kamp mot velkjente skapninger fra D&D-universet i sanntid avslører traileren at spillet vil lanseres den 22. juni.

Noe som ikke vises i traileren er at spillet tar litt inspirasjon fra blant annet Souls-spillene ved å gi oss muligheten til å hvile og fylle opp magiske drikker på bestemte steder. Ved å gjøre dette vil fiender du har drept gjenopplives, mens sjansen for å finne bedre utstyr økes jo lenger du går uten å gripe muligheten. Vanskelighetsgraden er nok i utgangspunktet ikke like høy, men siden det er mulig å justere denne selv i skikkelig World Tier-stil høres det ut som om muligheten er der for de av oss som ønsker mer utfordring i bytte mot en større sjanse for bedre loot.