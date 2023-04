Dungeons &; Dragons har et nytt offisielt nettleserspill

HQ

Hvis du noen gang har ønsket å komme inn i Dungeons & Dragons eller er en erfaren spiller på jakt etter en solo-økt, kan det nye nettleserspillet fra Wizards of the Coast være noe for deg. Before the Storm lar deg spille en av fem karakterer, som hver gir deg litt innsikt i hvordan du spiller det populære bordrollespillet.

Fra en menneskelig paladin til en halv kjeltring, det er rikelig med mangfold i karakterene du kan velge fra, for å gi deg en opplevelse av hvilken klasse du kanskje vil ta med til et faktisk D &D -bord. Du kan også lære mer om historien, få en introduksjon til de glemte rikene.

Avhengig av avgjørelsene du tar og helsen du ender opp med på slutten, får du et sett med prestasjoner når du fullfører Before the Storm, som setter opp handlingen til det nye starteventyret, Dragons of Stormwreck Isle.

Vil du gi Before the Storm en sjanse?