Dungeons & Dragons har fått Monopol-behandlingen

Når jeg sier Dungeons & Dragons, tenker du umiddelbart på Monopol, ikke sant? Vel, hvis du ikke gjør det, vil du det snart, fordi en Dungeons & Dragons-utgave av Monopol har blitt sluppet, noe som betyr at i stedet for å gå på et bredt, omfattende og samarbeidsfokusert RPG-eventyr, kan du nå forårsake følelsesmessige traumer til vennene dine i stedet ved å tilintetgjøre dem i det kyniske spillet om eiendomserverv.

Beskrivelsen av denne utgaven lyder som følger:

"Heed the call to capture monsters from across the Forgotten Realms in MONOPOLY: Dungeons & Dragons! Buy, sell, and trade traditional and modern iconic and deadly monsters like the Beholder, Storm Giant, and infamous Demogorgon to nerf the competition."

Så, som du kan se, bytter det ut eiendomserverv mot monsteranskaffelse, men det burde ikke endre det faktum at dette sannsynligvis vil føre til litt amper stemning blant spillerne, og vil, hvis erfaringen vår med Monopol er noe å gå etter, raskt føre til nådeløst juks før spillbrettet blir kastet gjennom rommet.

Dungeons & Dragons-utgaven av Monopol selges for øyeblikket for $44.99 (omtrent 500 kroner) og er designet for 2-6 spillere over åtte år. Sjekk det ut her.