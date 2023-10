Dungeons & Dragons' nyeste bok er blitt forsinket

HQ

The Deck of Many Things er den nyeste grunnregelboken til Dungeons & Dragons, men hvis du liker å ha en samling fysiske bøker å trekke fra når du spiller, må du vente, ettersom utgivelsen av den fysiske utgaven er forsinket.

Som Wizards of the Coast forklarte på Twitter/X, skyldes dette et produksjonsproblem. Det ble ikke oppgitt hvor lenge den fysiske utgivelsen ville bli forsinket, men det er noen alvorlige problemer med produktet som det er. Noen av kortene ville være konkave, mens andre var konvekse, de hadde forskjellige former, alt førte til at det var for mange feil til at produktet kunne sendes.

De som har forhåndsbestilt den fysiske utgaven eller bare kjøpt den digitale Book of Many Things, vil fortsatt få tilgang til den 14. november, når den nye regelboken slippes.