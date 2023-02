Dungeons & Dragons' siste bok har en crossover med filmen

HQ

Noen nye detaljer har falt for Dungeons & Dragons' siste eventyr, Keys from the Golden Vault, inkludert det faktum at Revel's End, fengselet fra den kommende Dungeons & Dragons-filmen, ville være med i et oppdrag.

Det overordnede målet med eventyrboken er å ta tak i de fem nøklene til Golden Vault som låser opp oppdragene. Disse tastene blir deretter satt inn i en upretensiøs musikkboks, som deretter vil gi dem den informasjonen de trenger for å spore opp elementer av interesse.

Disse oppdragene vil imidlertid ikke være enkle derfra og ut, og du og festen din må være forberedt på å tilpasse dere underveis.

Dungeons & Dragons: Keys from the Golden Vault lanseres 21. februar i USA og 21. mars i Storbritannia og Europa.