Dungeons & Dragons-filmen skildrer bevisst mannlige karakterer som svakheter

Premieren på Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves er nå i underkant av en måned unna, og i et intervju med Variety lover filmens manusforfatter et annet fantasyeventyr med noen overraskende valg. Mer spesifikt forklarer de hvordan de mannlige karakterene bevisst blir gjort svakere, til og med pysete, og hvordan de kvinnelige heltene i stedet får mer plass til å skinne og vise hva de er laget av. Alt for å undergrave forventningene til kinogjengere og levere noe friskt.

Avgjørelsen er imidlertid ikke basert på noen form for woke-isme i henhold til de involverte, men mer fordi de følte at det gikk mot det som ellers er normen i Dungeons & Dragons. Noe de syntes var gøy. Manusforfatterne pekte også på Tom Holland som Spider-Man og Downey Jr. som Stark når det gjaldt mannlige helter som brøt normen.

Det var ikke et forsøk på wokeness fra vår side, Sverg til Gud, det var det ikke. Vi likte at Holga er blåmerket som gjør det skitne arbeidet for Edgin, og han liker ikke å få hendene skitne. Vi elsker også å emasculere ledende menn.

I følge Chris Pine selv, som spiller den mannlige hovedpersonen, hadde han også mye moro under innspillingen og prøvde aktivt å fremstå så svak som mulig. Selv Hugh Grant, som også dukker opp, beskrev hvordan gjengen med eventyrere er en samling tapere der alle faktisk er litt av en taper.

Hvordan synes du dette høres ut, lover det godt for Dungeons & Dragons-filmen?

Takk, CBR.com