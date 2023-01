Dungeons & Dragons-serien går til Paramount+

HQ

Vi har visst en stund at en serie basert på Dungeons & Dragons, det ikoniske rollespillet som danner plattformen som hele fantasy-sjangeren er bygget på, var under arbeid. Men nå har det blitt mye mer konkret, for det er ikke bare skrevet en pilotepisode, den har også blitt finansiert og fått en showrunner.

Mer spesifikt melder Deadline at Paramount+ har plukket opp serien og at dette vil være et av deres største prosjekter til nå. De håper dette blir starten på et filmunivers basert på den berømte fantasyverdenen, men det er fortsatt for tidlig å si.

I tillegg vil Red Notice-regissør Rawson Marshall Thuber fungere som showrunner, og pilotepisoden skal ha fått grønt lys allerede.

Det er imidlertid først en film på vei, som slippes i løpet av dette året.