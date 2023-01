Dungeons & Dragons-skaperen vil fortsette å svare på tilbakemeldinger fra fans på OGL

HQ

Wizards of the Coast har svart på tilbakemeldinger fra fansen på OGL 1.2-utkastet, og innrømmet at det fortsatt ikke har "truffet merket."

Nylig presenterte Wizards of the Coast en nytegning av OGL, som i hovedsak tillot folk å lage sitt eget innhold ved hjelp av Dungeons & Dragons 5th edition-systemet. Det nye utkastet endret det mens det gjorde den gamle OGL illegitim, og fansen var mildt sagt ikke fornøyd.

Nå tilbyr Wizards of the Coast fansen muligheten til å gi tilbakemelding, og over 10 000 svar ble gitt i OGL 1.2-undersøkelsen, noe som førte til at Dungeons & Dragons-skaperen nok en gang bestemte seg for at den måtte gjøre noen endringer.

Uansett hva Wizards of the Coast foreslår, ser det ut til at noen fortsatt ikke vil være lykkelige før den originale OGL er alene.