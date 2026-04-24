Dutton Ranch Showrunner sparket, uker før første sesong av Yellowstone-spinoffen begynner å strømmes

Om noen uker vil Yellowstone-verdenen nok en gang bli utvidet (ja, seriøst, for tredje gang i år allerede, etter The Madison og Y: Marshals) når det etterlengtede Dutton Ranch -prosjektet gjør sin ankomst på Paramount+ i midten av mai.

Denne serien ligner på Y: Marshals, ettersom den fungerer som en oppfølger til hovedserien Yellowstone, og utforsker hva som skjedde med Rip og Beth etter at de forlot sitt tidligere hjem for å skape seg et nytt liv i Texas. Det er et spesielt etterlengtet prosjekt blant fansen, ettersom Cole Hauser som Rip og Kelly Reilly som Beth, to fanfavoritter fra Yellowstone, kommer tilbake.

Mens den første sesongen er klar og snart vil begynne å strømme, ser det ikke ut til at alt er bra før produksjonen av sesong 2 starter, ettersom en ny rapport fra Puck News har hevdet at showrunneren har fått sparken fra Dutton Ranch og ikke kommer tilbake for sesong 2.

Rapporten bemerker at Chad Feehan har vært i konflikt med Reilly og Hauser, og andre viktige Yellowstone-veteraner, noe som førte til at Yellowstone-franchiseprodusent, David Glasser, og Yellowstone-skaperen, Taylor Sheridan, måtte gå inn og avlaste Feehan fra sine plikter.

Det er uklart hvem som kommer til å erstatte Feehan som showrunner for sesong 2 og utover, men det er forventninger om at en annen forfatter som allerede er kjent og kreditert med showet, vil ta over.

Når det gjelder når Dutton Ranch har premiere, kommer den første episoden 15. mai. Du kan se en teaser-trailer for serien nedenfor.