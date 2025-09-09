Dwayne Johnson avslører at Jumanji 3 vil starte innspillingen senere i år

Gode nyheter, Jumanji fans! Det ser ut til at vi kan forvente at den neste filmen i serien kommer før snarere enn senere. Dette er så godt som bekreftet av Dwayne Johnson, som har snakket med Variety og avslørt når innspillingen av neste kapittel vil starte.

Skuespilleren, som er kjent for å spille rollen som Dr. Smolder Bravestone, har uttalt at han kommer til å spille sammen med Kevin Hart så snart som i november, når produksjonen av neste kapittel i serien starter.

Men på toppen av dette kommenterte Johnson også den ganske merkbare endringen i utseendet hans, der han har mistet en god del vekt, noe som fikk fansen til å stille spørsmål og til og med være bekymret. Johnson bemerker at det ikke er noe å være bekymret for, ettersom han har kastet noen kilo for å spille en rolle i Benny Safdies kommende Lizard Music, der han spiller en "lunefull, eksentrisk 70-something åring" kalt Chicken Man.

Denne rollen fikk ham til å endre spise- og treningsvanene sine en smule, og Johnson forklarer "Jeg har fortsatt en lang vei å gå. "Jeg er så spent på å få sjansen til å forhåpentligvis forvandle meg igjen, slik jeg klarte å gjøre i 'Smashing Machine'. [Det betyr] å spise mindre kylling."

Det blir litt av en omveltning for Johnson å fortsette å gå ned i vekt og deretter legge på seg muskler igjen før Jumanji, der vi forventer at han kommer tilbake i kamp- og storvokst form for å bli den episke Dr. Bravestone.