Dwayne Johnson ble uvenn med flere av DC-sjefene

Si hva du vil om filmene han dukker opp i, men som person er Dwayne Johnson veldig populær i bransjen. Han er i hvert fall ikke kjent for å bli uvenn med skuespillere eller studiofolk. Men når det kommer til Black Adam-filmen og Johnsons rolle i DCEU, ser det ut til at han faktisk gjorde noen av overhodene på Warner forbanna. Ambisjonene hans var tydelig høye fra dag én, og han presset hardt på for at Black Adam skulle bli en tilbakevendende, viktig karakter i universet, med et episk oppgjør mellom seg selv og stålmannen i tillegg til å bli inkludert i rulletekstene til minst én av DCs animasjonsfilmer.

Han hadde en helt annen visjon enn studiolederne og krevde tilsynelatende også at New York-premieren på Black Adam skulle inneholde mye reklame rundt hans egenproduserte tequila. Til tross for filmens PG-13-vurdering. Men som vi vet endte Black Adam-filmenmed å være både starten og slutten på hans DCEU-karriere. Det høres ut som han ville ha litt for mye av kaken kanskje?